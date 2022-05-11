Vanlı öğrenciler kuş gözlemi yapıp bilgilendirildi

Van Büyükşehir Belediyesi, Vangölü Havzası'nın korunması ve geleceğe taşınması için bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” nedeniyle öğrenciler için teknik gezi programı düzenlendi. Bu çerçevede Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi ve Karagündüz İlkokulu öğrencileri, Erçek Gölü kuş gözlem alanına getirildi. Kuş gözlem alanını gezen öğrencilere Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından kısa bir eğitim verdi. Aslan, öğrencilere göçmen kuşlar ve göç yolculuğu konusunda bilgi vererek, yaralı bir şekilde bulunan ve tedavi edilen bir kaya kartalını ise doğaya saldı.

Eğitimin ardından öğrenciler Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün teleskop ve dürbünleri ile sahada gözlem yaptı.

“Kuşları ve flamingoları daha yakından tanıdık”

Alana arkadaşları ile birlikte geldiklerini söyleyen Gizem Polater isimli öğrenci, “Biz buraya kuşları ve flamingoları görmeye geldik. Ben ve arkadaşlarım çok mutlu olduk. Kuşları ve flamingoları daha yakından tanıdık. Bize bu duyguyu yaşatan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Birçok kuş türünü gördük”

Öğrencileri ile kuşları izlemeye gelen Didem Yaşar isimli öğretmen ise “Bugün bu etkinlikte kuşları izlemeye geldik. Flamingolar, turnalar ve birçok kuş türünü gördük. Bu bizi inanılmaz mutlu etti. Kuşların buraya gelip konaklaması bizi çok mutlu ediyor. Bu etkinlik için belediye ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, etkinlik çerçevesinde yüzlerce öğrenciye aşure dağıttı. Ayrıca öğrencilerde çevre bilincinin oluşması için de alan çöp temizliği yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yüzlerce kuş türünün gözlemlendiği Vangölü Havzası'nın geleceğe taşınması için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini bildirdi.