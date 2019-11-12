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Vanlı öğrenciler müzeyi gezip şiir ve türkü etkinliğine katıldı

Van’daki ortaokul ve lise öğrencilerinin müzeyi ücretsiz gezmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol çerçevesinde ilk öğrenci grubu müzeyi ziyaret etti.

Van'daki ortaokul ve lise öğrencilerinin müzeyi ücretsiz gezmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol çerçevesinde ilk öğrenci grubu müzeyi ziyaret etti.


Van'daki öğrencilerin Van Müzesini gezmesi ve tarihi daha iyi öğrenmesi için İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ geçtiğimiz ay protokol imzaladı. Vali Mehmet Emin Bilmez'in de onay verdiği protokol sonrası, Van'daki 10 liseden 300 öğrenci, öğretmenlerinin gözetiminde dünyanın en büyük Urartu Müzesini ücretsiz ziyaret etme fırsatı buldu.


Ziyaret sonrası Van Müzesinin konferans salonunda, Van Şairler ve Yazarlar Birliği ile Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu tarafından etkinlik düzenlendi. Vali Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı etkinlikte, şairler birbirinden güzel şiirleri okurken, Van Anadolu Müzikleri Derneği ekibi de müzik dinletisi sundu.


Program, Vali Mehmet Emin Bilmez'in şairlere katılım belgesi vermesiyle son buldu.

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