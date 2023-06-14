Vanlı öğrenciler ‘Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

“2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” ve “Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası” yarışlarına ev sahipliği yapan Ordu'da üç gün boyunca sporcular ter döktü. Yarışmalara katılan Van Selahaddin Eyyübi BIST Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Genç Erkekler B' kategorisinde Türkiye birincisi, ‘Genç Kadınlar B' kategorisinde Türkiye ikincisi ve ‘Genç Erkekler A' kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye şampiyonasından 3 kupayla Van'a dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Selahaddin Eyyübi BIST Anadolu Lisesi Müdürü Umut Bilici, triatlon branşının hızla gelişen bir branş olduğunu belirterek, “Bu branşı Van'da okul olarak biz başlattık. Yüksek maliyetli bir spor olarak bilinen triatlon branşını uygulamaya geçirmek için beden eğitimi öğretmenlerimize maddi anlamda hiçbir desteğimizi esirgemedik. Bundan sonraki süreçte de okul olarak bu başarılarınızın devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Triatlon Antrenörü Muzaffer Koç ise “Çok zor ve yoğun bir çalışma gerektiren triatlon sporunu Van'da başlatarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşmak büyük bir gurur kaynağı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Haktan Demirbaş da, geçen yıl çeşitli kategorilerde Türkiye dereceleri kazandıklarını hatırlatarak, “Bu sene çok daha zorlu, çok daha çekişmeli yarışmalar sonucunda bu büyük başarıları kazandıran öğrencilerimize, onlara destek olan ailelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrenciler ise Van'a üç kupayla dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine güvenen ve her konuda desteklerini sunan yetkililere teşekkür ettiler.