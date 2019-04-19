Vanlı öğrencinin projesi Türkiye birincisi seçildi

Van'ın Tuşba ilçesindeki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Rojin Aslan'ın hazırladığı ‘Van Türkülerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından İncelenmesi' adlı projesi, Ankara'da yapılan TÜBİTAK 50. Liseler Arası Proje Yarışmasında Türkiye birincisi seçildi.

TÜBİTAK tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali” Ankara ATO Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi. TÜBİTAK tarafından bu yıl 50.'si düzenlenen yarışmada toplam 12 proje birincilik ödülüne, 24 proje ikincilik ödülüne ve 35 proje ise üçüncülük ödülüne layık bulundu. 36 projeye ise teşvik ödülü verildi.

Türkiye'de 12 bölge arasında yer alan Van bölgesi ise, bu yıl söz konusu yarışmaya 2 bin 226 proje başvurusu yaptı. Van bölgesi en çok proje başvurusu yaparak Türkiye birincisi olurken, bölgesinde yer alan 8 il arasında ise 782 proje başvurusu ile yine birinci olmuştu.

Bölge finallerinde 9 birincilik alarak büyük başarı elde eden Van ili, Ankara'da yapılan finallerde de yine birincilik almayı başardı. Tuşba Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Rojin Aslan'ın ‘Van Türkülerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından İncelenmesi' adlı sosyoloji projesi birincilik ödülüne layık görülürken, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Erkam Abukan'ın “Dijital Oyunların Değerlerimize Etkisi” adlı değerler eğitimi projesi ise teşvik ödülüne layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederken, Van'ın gerek liseler arası proje yarışmasında gerekse ortaokullar arası yapılan yarışmalarda büyük başarılara imza attığını söyledi. Başvuru sayısı ve kabul sayısı bakımından Türkiye'de ilk iki sıralarda olan Van'ın, finallerde de birincilik almasının memnuniyet verici olduğunu belirten Tevke, “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; 1 birincilik ve 1 teşvik ödülü aldık. Güzel bir başarı elde ettik. Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizi; onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İlimizde bilim kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip bireyler olarak yetişmesi yönündeki bu güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.