Vanlı öğrencinin projesi Türkiye üçüncüsü seçildi

Elazığ'da düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Türkiye finallerinde Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sempaş Ortaokulu öğrencisi Can Çeçan'ın yazılım alanındaki ‘Tasarla Kodla Oyna' adlı projesi üçüncü seçildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım olmak üzere 10 alanda düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Elazığ'da Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. Bu yıl 13.'sü düzenlenen yarışmada toplam 10 proje birincilik ödülüne; 20 proje ikincilik ödülüne ve 30 proje üçüncülük ödülüne layık bulundu. Elazığ'da yapılan Türkiye finalinde danışmanlığını Van'daki Sempaş Ortaokulundan Emrah Tosun adlı öğretmenin yaptığı Can Çeçan adlı öğrenciye ait yazılım alanındaki “Tasarla Kodla Oyna” isimli proje Türkiye 3.'sü seçildi. Aynı yarışmada Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban Ortaokulundaki Volkan Durmuş ve Berfin Durmuş'a ait “Fraktal Gen” adlı matematik projesi ise teşvik ödülü almaya hak kazandı.