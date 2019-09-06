Vanlı Şair ve Yazar Mustafa Işık'ın şiir kitabına yoğun ilgi

Vanlı Şair-Yazar Mustafa Işık tarafından yazılan ‘Süveyla' isimli şiir kitabının ikinci baskısı çıktı. Üç şiir ve bir deneme kitabı olan Süveyla'nın ilk baskısının bir yıllık süre içerisinde tükenmesi sonrası ikinci baskısı şiir severlerle buluştu. Mustafa Işık çıkardığı yeni şiir kitabı ile ilgili, "İlk kitabım olan Süveyla'ya şiir severlerin ve Vanlı hemşehrilerimizin yoğun ilgisi beni mutlu etti. Tabi okurlarımızdan gelen taleplere cevap vermek adına Süveyla'nın ikinci baskısını yapma kararı aldık. Kitabıma ilgi gösteren herkese sonsuz teşekkür ediyor, kitabını tüm şiir severlere ve Van halkına adıyorum” dedi.