Vanlı sanatçıdan evde tiyatro hizmeti

Vanlı Tiyatro Sanatçısı Aziz Saydut, Sağlık Bakanlığının "Evde kal, Hayat Eve Sığar" tavsiyesi doğrultusunda sosyal medya üzerinde canlı yayınla tiyatro oyunu sahneledi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Orhan Veli'nin hayatından kesitlere yer verilen "İstanbul'da Boğaziçi'nde Bir Garip Orhan Veli” oyununu takipçileri için sahneleyen Aziz Saydut, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle biz de sahneyi evde kurmaya karar verdik. Bu vesile ile sosyal medya hesabımdan canlı tiyatro oynadım. İnşallah en kısa sürede bu virüs belasından kurtulup normal hayata adım atarız" dedi.

Takipçilerine tiyatro keyfi yaşatan Aziz Saydut, daha önce oynadığı oyunu farklı bir şekilde sergilemekten büyük haz aldığını sözlerine ekledi.