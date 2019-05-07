Vanlı şehitlerin ailelerine devlet övünç madalyası

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, makamında ağırladığı Vanlı 5 şehidin ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde şehit ailelerine gönderilen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratını' törenle verdi.

Vali Bilmez, ilk olarak şehit aileleri ile birlikte makamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Övünç Madalyası tevcih törenindeki konuşmasını dinledi. Daha sonra şehit aileleri ile sohbet eden Vali Bilmez, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekerek, “Şehitlik ve gazilik Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Devlet övünç madalyası ve beratı takdim ettiğimiz asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine ülkemize yaptıkları hizmetler için minnettarız. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bize vatan olmuştur. Valilik olarak her zaman kapımız şehit aileleri ve gazilerimize açıktır. Şehit aileleri ve yakınları bize emanettir. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Takdim ettiğimiz bu madalya vatan sevgisinin en yüce nişanesidir” dedi.

Sohbetin ardından Vali Bilmez, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Şehit Astsubay Talha Musap Salçuk'un babası İskan Salçuk'a, Şehit Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin babası Ömer Bahçe'ye, Şehit Polis Memuru Soner İdil'in babası Miktad İdil'e, Şehit Er Kayhan Kahraman'ın babası Mustafa Kahraman'a ve Şehit Tankçı Er Suat Surki'nin babası Adil Surki'ye takdim etti.

Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz'ın da hazır bulunduğu tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.