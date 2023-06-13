Vanlı Sinem Aydın Makedonya'dan bronz madalyayla döndü

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu milli judocusu Işıl Sinem Aydın, Makedonya'da yapılan Judo Ümitler Balkan Şampiyonasında 57 kiloda üçüncü oldu.

Van'da çalışmalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Rakip Aslan eşliğinde devam eden ve federasyon tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Judo Şampiyonası'nda rakiplerini mağlup ederek Judo Ümit Milli Takımına girmeye hak kazanan Aydın, 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Makedonya'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda da da büyük başarı gösterdi. 57 kiloda ter döken Aydın, şampiyonada bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü olurken, bir diğer Vanlı sporcu Hatice Erkuş ise 44 kiloda Balkan beşincisi oldu.

Kazandığı üçüncülük derecesi ile madalya kürsüsünde yer alan Sinem Aydın'ın elde ettiği başarı ise Van'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan başarılı sporcu Işıl Sinem Aydın ve Hatice Erkuş'u tebrik etti.

İl Müdürü Arif Özsoy, “Kuzey Makedonya'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan sporcumuz Işıl Sinem Aydın'ı, beşincilik madalyasının sahibi olan sporcumuz Hatice Erkuş'u ve sporcularımızın başarılarında emeği çok olan milli antrenörümüzü de yürekten kutluyorum. Milli judocumuz kariyerinin ilk Balkan derecesini elde etti. Bu başarılar inşallah artarak devam edecek. Balkan üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran Aydın'ın başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli judocularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.