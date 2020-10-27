Vanlı sporcular eskrim branşında madalya aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen U12 Kılıç Açık Turnuvada Vanlı sporcular Suer Bulut Aras Saydut ikinci, Çağlar Dilmaç ise üçün geldi. Eskrim İl Temsilcisi ve antrenör Aziz Saydut, "Eskrim branşında maalesef istediğimiz şartlarda çalışamadık. Ancak sporcularımız Van Gençlik ve Spor Müdürlüğünün vermiş olduğu desteklerle buralara geldi. Bu branşta Van'a madalya kazandırdığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Bundan dolayı bize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.