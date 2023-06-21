Vanlı sürücünün korku dolu anları: Ayağını uzattığı pedal bölgesinde yılan çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde aracına binen sürücü, pedal bölgesinde gördüğü yılandan dolayı büyük korku yaşadı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Altıhtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir vatandaş, aracına binip çalıştırmak isterken pedal bölgesindeki yılanı fark etti. Büyük korku yaşayan sürücü, hemen durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yılan bulunduğu alandan alınarak uygun yerde yeniden salınması için koruma altına alındı.