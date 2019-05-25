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Vanlı taraftarın sevinç gösterileri sürüyor

Van Büyükşehir Belediyespor’un TFF 3.

Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde rakibini yenerek 2. Lig'e çıkmasına sevinen Vanlı taraftarlar, kentteki kutlamalarına devam ediyor.


Van Büyükşehir Belediyespor dün Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki final karşılaşmasında rakibi Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek üst lige çıkmıştı. Van Büyükşehir Belediyespor'un üst lige çıkmasının ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulunuyor. Kentin farklı noktalarında bir araya gelen çok sayıda taraftar, yürüyüş yaparak sevinç gösterisinde bulundu. Siyah-kırmızı bayraklarla süslenen araçlarla da konvoy yaparak, şehirde tur atmaya devam ediyor.

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