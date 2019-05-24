İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vanlı taraftarların 2. Lig sevinci

Van Büyükşehir Belediyespor’un TFF 3.

Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek 2. Lig'e çıkması kentte büyük sevinçle karşılandı.


Esenler Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor, Türkiye 3. Lig 2. Grup Play Off final maçında Ankara'da karşılaştı. Van Büyükşehir Belediyespor, Eryaman Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek üst lige çıkmasının ardından, Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Çok sayıda taraftar; bayrak, atkı ve meşalelerle kent merkezine doğru akın etti. Tezahürat yaparak kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yürüyüş yapan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Siyah-kırmızı bayraklarla süslenen araçlarla konvoy yapan vatandaşlar klaksonlarla 2. Lig'e çıkışı kutladı.


Uzun araç konvoyunun oluştuğu kent merkezinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, sevinç gösterileri olaysız bir şekilde sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.