Vanlı tekvandocular önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyor

Türkiye Tekvando Federasyonu İl Temsilcisi Murat Yazlık ve Antrenör Yusuf Gürcan'ın koordinatörlüğünde Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan “Tekvandocular kitap okuyor” projesi hayata geçirildi. Tuşba Gençlik Merkezinde 100'e yakın tekvandocu, antrenmana başlamadan önce 15 dakika kitap okuyor. Milli takım yolunda çalışmalarına devam eden ve Türkiye şampiyonalarına hazırlanan sporcular, bunun yanında kitap okuma alışkanlığı da kazanıyor.

Bu projenin en büyük amacının çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu belirten Türkiye Tekvando Federasyonu İl Temsilcisi Murat Yazlık, bunun yanı sıra çocukların dünyaya bakış açısını güzelleştirmek, vatanına, milletine, bayrağına sadık, dürüst ve ilim irfan sahibi bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi. Yazlık, “Sporcularımız hem eğitimlerinden geri kalmamak hem de daha başarılı bir spor hayatı yaşamak için antrenman öncesi 15 dakika kitap okuyor. Kitap okuma alışkanlığı ile birlikte sporda da başarıyı yakalama şansları oldukça iyi. Sporda elde ettikleri başarılar onların eğitim hayatına da olumlu etkisi oluyor. Bu uygulama öğrencileri mutlu ettiği gibi ailelerini de mutlu ediyor. Çocuklarının antrenmanlarını izlemeye gelen aileler de kitap okuyarak, kendilerini geliştirme, kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Sporun yanında çocuklarımızın eğitimine de büyük önem veriyoruz. Sporcularımızın bir yandan spor yaparken, diğer yandan eğitimlerinde geri kalmamak adına yaptığımız bu uygulama oldukça önemli. Çocuklara spor yapmayı ve spor yaparken de kazanabilecekleri başka davranışları da öğretmeye çalışıyoruz” dedi.