Vanlı tenisçiler yarı finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kars'ta yapılan Doğu Anadolu Grubu Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarında derece elde eden Vanlı sporcular yarı finale yükseldi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Kars İsmail Aytemiz Sergi ve Spor Salonunda Bitlis, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Van ve Malatya illerinin katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarına 6 kız ve 6 erkek sporcu ile katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Evliya Özdemir ferdi olarak mücadele ettiği karşılama sonucunda bölge şampiyonu olurken, erkek ve kız takımı ise zorlu ve çekişmeli karşılaşmalar sonucunda genel takım sıralamasında bölge ikinciliği kupasının sahibi olarak Analig Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Kars ilinde yapılan müsabakalar hakkında bilgi veren Masa Tenisi Milli Antrenörü Mahmut Kurt, alınan sonuç karşısında mutlu olduklarını ve müsabakalara Van'dan 12 sporcu ile katıldıklarını belirterek, “Çok iyi çalıştık, inandık, sonuna kadar güvendik ve sonucunda ise başarıyı yakalamış olduk. Türkiye genelinde son 22 takım arasında yer almak oldukça mutluluk verici bir durum. Mart ayında yapılacak olan Analig Yarı Final Müsabakalarında da en iyi şekilde hazırlanarak oradan da iyi bir derece alarak, ilimizin adını en iyi şekilde duyurmak istiyoruz” dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve 14 takımın katılım sağladığı Doğu Anadolu Grubu Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarına 12 sporcu ile katılım sağladıklarını belirterek, “İlimize ferdi olarak 1 bölge şampiyonluğu, takım olarak da bölge ikinciliği kazandıran bütün sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum. Katıldıkları birçok müsabakada ilimize kazandırdıkları farklı dereceleri ile bizleri gerçek anlamda gururlandıran takımımıza 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında Batman'da katılacakları Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.