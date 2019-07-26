Vanlı turizmcilerden anlamlı konser

Van'da turizm operatörleri tarafından Azeri sanatçısı Chinare Melikzade konseri düzenlendi.

DoubleTree By Hilton Van Otelinde düzenlenen konserde Azeriler, unutulmaz bir gece yaşadı. Chinare Melikzade'nin şarkılarıyla kimi zaman duygusal anlar yaşayan Azeriler, hareketli şarkılarda ise coştu.

Konser sonunda bir açıklamada bulunan tur operatörlerinden Senar Bahadır, amaçlarının Van'ı tanıtmak olduğunu ifade ederek, “Azerbaycan ve Tebriz yöresinin talebi doğrultusunda bu konseri düzenledik. Dilerim Van'da bu tür konserler bundan sonra da yapılır. Bizler buna öncülük ettik” dedi.

Chinare Melikzade'nin özellikle genç kesimden hayranlarının olduğunu dile getiren Bahadır, “Chinare Melikzade, Türkiye'de adını duyurmuş hem Azeri hem Türk sanatçısıdır. Özellikle genç kesimden çok fazla hayranları var. Bizler de bu anlamda bir haftalık bir çalışmanın ardından bu konseri düzenledik. Kesinlikle kar amaçlı düşünmedik. Amacımız İran'da, Tebriz'de ve Azerbaycan'da yapılamayan konserleri Van'da yaparak ilimizi en güzel şekilde tanıtmaktır” ifadelerini kullandı.

İran'dan gelen Azeriler ise, daha önce Chinare Melikzade konserine gitme fırsatı bulamadıklarını dile getirerek, “Van'da bu tür konserlerin düzenlenmesi bizim için de çok güzel oluyor. Çünkü Van bize hem yakın hem de uygun geliyor. Çok mutluyuz. Konseri düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.