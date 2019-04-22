Vanlı üniversiteli gençlerden hatıra ormanı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle geçtiğimiz yıl 81 ilde oluşturulan KYK ormanlarına yeni fidanlar ekleniyor projesi kapsamında; Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan KYK'lı gençler, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak için fidan dikme etkinlikleri ile bir araya geldiler. Öğrencilerle birlikte fidan dikim etkinliğine katılan Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ebubekir Şahin, orman sevgisinin artırılması, var olan ormanları ve çevreyi koruma duyarlılığının geliştirilmesi için bu tür bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi. Öğrencilerin, fidanları toprakla buluşturduğunu ve can suyunu kendi elleriyle verdiklerini belirten Şahin, "Gelecek nesillere yaşanabilir daha yeşil bir dünya bırakılması, gençlere ağaç ve orman sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığı projeyle KYK yurtlarına her yıl yeni kaydolan öğrenci sayısı kadar fidan toprakla buluşması hedefleniyor. Bu güzel Projeyi uygulamaya koyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze gençlerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.