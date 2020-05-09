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Vanlı yetim çocuklara yemek ikramı

Van İlim Yayma Cemiyeti ve İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından Dünya Yetimler Günü dolaysıyla 150 aileye yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.


İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi desteğiyle 150 aileye yemek dağıtımında bulunarak özellikle yetim çocukların yüzü güldürülüyor. Konuya ilişkin konuşan İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Avukat Zahir Soğanda, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir program düzenlediklerini belirtti. Bu çerçevede birçok aileye ulaşarak evlerine yemek götürdüklerini ifade eden Soğanda, “Van'da bulunan 800 yetim insanımızı tespit ederek çalışmalarımızı başlattık. Yetim kardeşlerimize sıcak yemek dağıtacağız. Temel amacımız burada Dünya Yetimler Gününde bir farkındalık oluşturmak ve Müslümanlarımızı yetimlerimize sahip çıkmaya teşvik etmektir. İkinci amacımız ise şehrimizde bulunan yetimlerimizi tespit ederek ufakta olsa bir destekte bulunmak ve onları sevindirmektir. Hayırsever üyelerimizle ve İHH Van Şubesiyle böyle bir çalışmaya imza attık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, yaklaşık 150 ailemize giderek sıcak yemekleri takdim edeceğiz. Bütün insanlarımızın yetimlerimize sahip çıkmasını diliyorum” dedi.

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