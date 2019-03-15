İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vanlı yetiştiricilere 31,3 milyon TL anaç koyun-keçi desteği

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2018 yılı anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin, yetiştiricilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlayacağını söyledi.


Açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van'da 17 bin 245 yetiştiricinin 1 milyon 254 bin 824 küçükbaş hayvanına 31,3 milyon TL tutarında destek verildiğini söyleyerek, “Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize 15 Mart cuma gününden itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart 2019'da ödeme yapılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı üretim, bol kazanç ve sağlıklı günler dilerim. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.