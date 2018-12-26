Vanlılar Excimer lazerden memnun

Urartu Göz Merkezi tarafından Van halkının hizmetine sunulan ve halk arasında ‘göz çizdirme veya gözlüklerden kurtarma' olarak bilinen Excimer lazer tedavisi, hastaları memnun ediyor. Yaklaşık 17 yıldır Van'da hizmet verdiklerini hatırlatan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunabilmek için teknolojinin son ürünlerini Van'a kazandırdıklarını ifade ederek, Excimer lazer tedavisinin de bunun bir örneği olduğunu söyledi. Gerek Van gerekse bölge illerinden Excimer lazere yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “2005 yılından bu yana A Grubu sağlık hizmeti sunan Urartu Göz'de lazer ile insanları gözlüklerden kurtarma tedavisi uygulamaktadır. Klinikte uyguladığımız Excimer lazer tedavisi ile yaklaşık her bir göz için 30 saniye süren bir işlem neticesinde ve hiçbir anestezi yapmadan hastalarımızı gözlük veya lenslerden kurtarabiliyoruz" dedi.

Excimer lazer için en önemli şeyin hastanın kornea denilen ve lazer yapılacak bölgesinin ameliyat için uygun kalınlıkta olması gerektiğini ifade eden Yazıcıoğlu, "Tamamen teknolojik altyapı gerektiren bu yöntemi Urartu Göz Merkezi olarak yapabiliyoruz. Türkiye'nin sadece 12 merkezinde uygulanan ve bu işin en yüksek standartlarına sahip No Touch; yani bıçaksız, göze dokunmadan cerrahisiz kliniğimizde de yapılmaktadır. Bu cerrahi ile hastalarımız ameliyat anında hiçbir şekilde ağrı hissetmediği gibi iki gün sonra tekrar sosyal ve iş hayatına dönebilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'da sadece Urartu Göz'de yapılan Excimer lazer tedavisinden vatandaşların memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Yaızcıoğlu, “Vatandaşlarımız bu sayede gözlüklerden kurtulabiliyor. Bu da onları ziyadesiyle mutlu ediyor. Onların mutluluğu haliyle bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.