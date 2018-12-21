VANODER yönetimi basınla bir araya geldi

Elite World Van Hotelde kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen VANODER Başkanı Reşat Yeşilağaç ve yönetimi, dernek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kurulan derneğin Van ve çevre illerindeki turistik otel işletmecileri arasındaki işbirliğini sağlamayı amaçladığını ifade eden VANODER Başkanı Reşat Yeşilağaç, “Derneğimiz, sektör temsilcileri arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmek suretiyle paydaşlar arasındaki birlik, beraberlik ve hizmet kalitesini yükseltmeyi; bilgi alışverişi, deneyim paylaşımı, mesleki eğitim ve turizm alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde sektör içindeki yenilikleri takip edip, yenilenmeyi ve gelişmeyi hedefler” dedi.

Paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak özelde bölge turizmini, genelde ise ülke turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yeşilağaç, “Turistik işletmeler ve yatırımcılar arasında işbirliğini sağlayarak tesislerin sorunlarını en aza indirmeyi veyahut çözümü için ilgili mercilerle görüşmeleri tertipleyeceğiz. Bunun yanında sektör temsilcilerinin birbirleriyle, seyahat acenteleriyle, turizm sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektörle olan ilişkilerini koordine etmeyi amaçlıyoruz. Böylece turizm sektöründeki işletmelerin gelişimi ve yenilenmesini desteklemek maksadıyla panel, seminer, konferans ve eğitim çalışmaları organize ederek, yurt içi ve yurt dışındaki sektör temsilcileriyle işbirliğini esas alan toplantılar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Soru cevap ile sona eren toplantıya Başkan Yardımcısı Salih Çiftçi, Genel Sekreter Gizem Gözen, Sayman Senar Bahadır, yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Yılmaz, Hikmet Çakır ve Çetin Demirhan katıldı.