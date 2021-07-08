VANOTED'den aşı kampanyası

Van'ın risk haritasında kırmızıya dönüşmesi ve aşılanma oranlarındaki düşüş nedeniyle harekete geçen VANOTED, vatandaşların aşı olması için çalışma başlattı. Korona virüs ile mücadele kapsamında bir araya gelen VANOTED üyeleri, vatandaşların aşı olması için kampanya başlattı. Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, “İlimizde son zamanlarda artan vaka sayılarının önüne geçmek ve vatandaşların aşı olmalarını sağlamak amacıyla kampanya başlattık. Çünkü biliyoruz ki, bir salgınla mücadelenin en etkin yolu aşılanmadır. Bizlerde halkımızın aşı olmaları amacıyla çağrımızı yeniliyoruz. Önümüzdeki süreçte kısıtlamaların tekrar gelmemesi için, esnafımızın iş yerlerini kapatmamaları için, halkımızın bir daha evlere kapanmaması için herkesi aşı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Kampanya çerçevesinde cumartesi günü Van Valiliği önündeki aşı standında herkese meyve suyu ve kek dağıtılacağını belirten Yüksel, “Kampanya çerçevesinde vatandaşlarımızı birçok sürpriz hediyeler bekliyor. Derneğimize bağlı üyelerimizden, daha önce aşı olmuş ve aşı olacak olan vatandaşlara yönelik sürpriz hediyelerimiz olacak. Bu nedenle herkesi, cumartesi günü saat 12.00'de Van Valiliği önünde kurulan aşı standına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.