İhlas Haber Ajansı

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Vanpati ile sokak hayvanları sahiplenme dönemi başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan sistem ile vatandaşlar istedikleri sokak hayvanını internet üzerinden seçip sahiplenebilecek.


Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik birçok yeniliği kente kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir çalışmayı daha hizmete geçirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki tüm kedi ve köpekleri tek tek fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Fotoğrafları farklı açılardan çekilen 100 kedi ve 200 köpek, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan sisteme yüklendi.


Sisteme yüklenen sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar, barınağa gitmeden https://vanpati.van.bel.tr/ adresini tıklayarak sahiplenmek istediği hayvanı seçip randevu oluşturabilecek. Ayrıca internet sitesinde hayvanın geçmişi hakkındaki tüm bilgilere de ulaşabilecek.


Yine aynı sistem üzerinden sahipli hayvanlar için aşı ve kısırlaştırma randevusu alınıp çevrede bulunan küpesiz, yaralı sokak hayvanları için de başvuruda bulunabilecek.

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