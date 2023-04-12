Vanspor FK kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı

Vanspor Futbol Kulübü kalecisi Haydar Yılmaz, kalesini tam bin 113 dakika boyunca gole kapatarak Şenol Güneş'in rekorunu kırdı.

Vanspor Futbol Kulübü kalecisi Haydar Yılmaz (39), Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekorunu, Trabzonspor'un efsane kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten devraldı. 1978-79 sezonunda toplam bin 112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atan Güneş'i bir dakika ile geride bırakan Vanspor FK kalecisi Haydar Yılmaz, bin 113 dakika süreyle kalesini gole kapattı. 11 hafta sonra ilk kez gol yiyen Vanspor FK'nin tecrübeli kalecisi Yılmaz, Güneş'i geride bırakarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vanspor FK kalecisi Haydar Yılmaz, böyle bir başarıyı beklemediğini ifade ederek, “Günümüz futbolunda kalecilerin gol yeme olasılığı daha yüksek oluyor ama bu süreç benim için çok olumlu ve düzgün ilerledi. Çünkü gol yememe süresi günler, haftalar geçtikçe uzadı. Bu da bende ayrı bir motivasyon oluşturdu. Bu takım arkadaşlarımızın sayesinde yapmış olduğum bir başarı. Tabii Şenol Güneş Hoca'nın rekorunu kırmadan ziyade Şenol Hoca'yla aynı ortamda, aynı yerde ismimim geçmesi bile beni başlı başına gururlandırıyor. Çünkü Şenol Güneş gibi yıllarını bu işe vermiş biriyle aynı cemiyette, aynı ortamda ismimim geçmesi bile beni ayrı mutlu ediyor. Ben şuan bu durumun keyfini çıkarıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi yerlerde, daha iyi platformlarda ön plana gelmek için elimden gelen çabayı sarf edeceğim” dedi.

Vanspor FK Asbaşkanı Özcan Kara ise bunun bir takım bütünlüğünden, birliktelikten gelen bir başarı olduğuna vurgu yaparak, “Kalecimizin bireysel performansı ve geçmişteki kariyeri göz önündedir. Gururluyuz, mutluyuz. Biz büyük bir camiayız. Büyük bir camianın kalecisinin böyle bir başarı elde etmesi bizleri gururlandırıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de tekrar gol yememeye başlar ve biz sezon sonu kalecimizle, takımımızla, teknik heyetimizle ve yönetimimizle hedefimize ulaşmış oluruz. Ben bu duygularla bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vanspor FK Sportif Direktörü Ali Kurt da, “Kalecimizi sezon başında aldığımızda ufak tefek eleştiriler aldık ama biz Haydar'ın potansiyelini, takıma neler vereceğini biliyorduk. Şuan Haydar'dan oluşan durumdan dolayı sadece Vanspor değil Van olarak hepimizin gurur duyacağı bir durum oldu. Bizler kendisiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.