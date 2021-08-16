İhlas Haber Ajansı

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Vanspor FK kongresi 5. kez ertelendi

TFF 2.

Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü'nün Olağanüstü Kongresi, 5'inci kez ertelendi.


Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Van TSO) gerçekleşen kongre, adaylar belirlenemediği için beşinci kez ertelendi. Daha önce 4 kez gidilen ancak çoğunluğun sağlanamaması veya aday olmaması nedeniyle ertelenen kongre, bir kez daha yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.


Kongrede kapanış konuşması yapan mevcut Aday Servet Yenitürk, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Vanspor'a 1 milyon 800 bin TL'lik destek verildiğini açıkladı. Çoğunluk nedeniyle kongrenin tamamlanmadığını söyleyen Yenitürk, gelecek hafta takımın 6. Olağanüstü Kongresini gerçekleşeceğini belirtti.

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