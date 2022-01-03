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Vanspor FK, Miraç Acer ile anlaştı

Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon Futbol Kulubü’nde forma giyen sağbek stoper oyuncusu Miraç Acer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon Futbol Kulubü'nde forma giyen sağbek stoper oyuncusu Miraç Acer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor FK, son olarak 1461 Trabzon Futbol Kulubü'nde forması giyen sağbek stoper oyuncusu Miraç Acer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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