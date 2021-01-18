Vanspor FK. Ömer Yıldız'ı renklerine bağladı

com TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü (FK), forvet Ömer Yıldız'ı renklerine bağladı.

Vanspor Futbol Kulübünün (FK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli forvet Ömer Yıldız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Vanspor FK., geçtiğimiz günlerde ise Şanlıurfasporda forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli stoper Emre Özkan, Sancaktepede forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Selim Kayacı ve yine Şanlıurfasporda forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli sol bek Muhammet Mahmut Emir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.