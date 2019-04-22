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VANTB Başkanı Nayif Süer'den 23 Nisan mesajı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Nayif Süer, yayımladığı mesajda, "23 Nisan 1920 milli egemenliğimiz açısından milattır. Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü ile halk iradesinin gücünü tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle yarınları şekillendireceklerdir. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığın hiç sönmemesi, eğitimli, sağlıklı ve mutlu olmaları en büyük temennimdir. Sevgi dolu kalpleri ve masumiyetleriyle bu özel güne anlam katan yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

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