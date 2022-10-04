VANTB Başkanı Süer'den üyelere ‘teşekkür'

1 Ekim 2022 Cumartesi günü Van Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen seçimlere yüzde 100'e yakın bir katılım sağlandı. Üyelerin büyük bir çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkan seçilen Nayif Süer, seçime gelerek oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti. Başkan Süer, "Gerçekleştirmiş olduğumuz Van Ticaret Borsası organ seçimlerinde şahsım ve ekibime gösterilen takdir ve teveccüh ile bizleri yeniden borsaya hizmet etmeye layık gören Van, Hakkâri ve Bitlis'teki tüm kıymetli üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, şükranlarımı sunarım” dedi.

Göreve geldikleri günden beri üyelerin talep ve sorunlarına karşı göstermiş oldukları hassasiyeti sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Süer, “Yaptığımız ve hayata geçirdiğimiz başarılı çalışmaların yanında halen devam eden ve masamızda olan birçok projemiz var. Onları da ilgili kurumlar ve yetkililerimizin de desteğini alarak tek tek hayata geçirmeyi, tarım ve hayvancılık sektöründe bölgemizin ihtiyacı olan projeler yapmayı hedefliyoruz. Tekrar seçim sonucunun ilimize, bölgemize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım” diye konuştu.