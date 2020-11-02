Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Erzurum Ticaret Borsası arasında 'Kardeş Borsa' protokolü imzalandı.

VANTB ve Erzurum Ticaret Borsası karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini çoğaltarak borsalar arası müşterek projeler hazırlamak ve yürütmek, hizmet kalitesini arttırmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla “Kardeş Borsa” olarak çalışmalara başladı. Erzurum Ticaret Borsasında gerçekleşen imza törenine Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bölgenin önde gelen iki borsası arasında gerçekleşen protokolle güçlerine güç katacaklarını, faaliyet alanlarını genişleterek ortak çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Protokol çerçevesinde TOBB Akreditasyon Sistemi sürecinde bilgi alışverişi de yapılacağını söyleyen Süer, borsa olarak en fazla Erzurum Ticaret Borsası ile işbirliği ve istişarelerde bulunduklarına dikkat çekerek, işbirliği protokolünü her açıdan çok önemli bulduklarını ifade etti, protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İşbirliği imza töreninde konuşan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da, Van Ticaret Borsası ile olan ilişkilerin ve işbirliğinin geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, imzalanan protokol ile daha kapsamlı projelere imza atacaklarını söyledi.

Protokol imza töreni karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.