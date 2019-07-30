VANTB, 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi' için imza attı

Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında ‘Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Desteği' projesinin sözleşmesi imzalandı.

Van Ticaret Borsası, 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi' projesiyle DAKA 2019 yılı 1. Dönem Fizibilite Desteği Programından faydalanmaya hak kazandı. Bunun üzerine sözleşme tarafları VANTB Başkanı Nayif Süer ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ajansta bir araya gelerek sözleşmeye imza atarak, hayırlı olmasını temenni ettiler.

İmza töreni sonrası konuşan VANTB Başkanı Süer, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tarım ve hayvancılığın gelişimi için neler yapabiliriz diye mesai harcıyoruz. Bu sebeple uzun zamandır titizlikle üzerinde çalıştığımız projemizin onaylanmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Fizibilite çalışmamız, bölgenin süt envanterinin çıkarılması ve sürecin sonraki adımlarını sağlıklı atabilmemiz için çok değerlidir. Bu proje, bölgemizde hayvancılığın gelişimine çok önemli katkı sunacak, çiftçimizi üretime teşvik edecek, ürününü emin ellere teslim ettirecektir. Projemize verdikleri destekten ötürü DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a, proje ekibimize çok teşekkür ediyor; üreticilerimize, ilimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.