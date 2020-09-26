VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı

Van Ticaret Borsası'nda gerçekleşen toplantıda üniversite ile Van Ticaret Borsası arasında yapılacak işbirliği alanları masaya yatırıldı. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak, Doç. Dr. Ösmetullah Arvas, Dr. Öğretim Üyesi Şakir İşleyen, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Meclis Başkanı Muzaffer Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Özbek katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile geçmişten bu yana devamlı dirsek temasında olduklarını, pek çok başarılı projeyi hayata geçirdikleri belirten VANTB Başkanı Süer, üniversitenin en önemli paydaşları arasında olduğunu vurguladı. Tarım ve hayvancılığın bölgenin gelişimi için en değerli hazinelerden biri olduğuna değinen Başkan Süer, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu şiarla, şevkle çalışıyoruz” dedi.

Van özelinde bölgenin tarım ve hayvancılığına ilişkin mevcut durum analizinin yapıldığı ve sorunların değerlendirildiği toplantıda müşterek çalışmaların devamlılığı konusunda söz birliğine varıldı. Van YYÜ'nün Van'daki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf sanatkârlar, sanayiciler ve diğer kesimlerle yakın ilişkisinin bulunduğuna dikkat çeken Rektör Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güçlü akademik kadrolarına sahip su ürünleri, veteriner ve ziraat fakülteleri ile lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanısıra, tarım ve hayvancılık alanında bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesi için birçok araştırma ve uygulama merkezi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma İşletme Müdürlüğünü bünyesinde oluşturmuştur. Üniversite olarak ilimizin gelişimine yönelik her çalışmaya azami katkı sunmaya gayret ediyoruz. Van Ticaret Borsası ile üniversitenin birçok önemli başlıkta iş birliği yapabileceği ortaya çıktı. VANTB'nin çalışma alanı dâhilinde olan tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok alanda önemli katkılar sunmamız mümkün görünmektedir. Bu kapsamda da fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. VANTB ile işbirliği çerçevesinde Van'ın ve bölgenin kalkınmasına da destekleyeceğimize inanıyoruz. Üniversitenin akademik birikiminin şehrin ve bölgenin kalkınması için son derece önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

Toplantı esnasında katılımcılara Van Ticaret Borsası'nın güncel projeleri hakkında bilgilendirme sunumu da yapıldı. Ziraat Mühendisi Zooteknist Okan Öntürk tarafından bölgede hayvancılığın gelişimini ve istihdamı arttırmayı hedefleyen, kayıtdışı üretimi engelleyerek, sütü hijyenik ve sağlıklı koşullarda üreticiyle buluşturmayı amaçlayan 'VANTB Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi Fizibilite' sunumu yapıldı. Üzerinde titizlikle çalıştıkları projenin fizibilite sürecinde bölgeleri karış karış gezerek incelemelerde bulunduklarını, karşılaştırma yaptıklarını belirten Başkan Süer, gelinen noktada artık projelerinin somut adımlarını atmaya hazırlandıklarını ifade etti. Süer toplantıda ayrıca YYÜ ile ortaklaşa yapılan Bal Paketleme Projesi ve diğer çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Toplantı sonrası Rektör Şevli'ye VANTB başkanı Nayif Süer tarafından günün anısına plaket takdim edildi.