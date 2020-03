VanYYÜ'de “Doğal Afetler ve Afet Yönetimi” paneli

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu organizasyonuyla Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Uygulama Merkezi desteğiyle düzenlenen “Doğal Afetler ve Afet Yönetimi” panelinde son zamanlarda meydana gelen çığ ve deprem konuları masaya yatırıldı. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen panele Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yakın zamanda Elazığ ve Van'ın Başkale ilçesinde depremlerin meydana geldiğini anımsatarak, bu depremde ölenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Van bölgesinde çok sayıda fay hattının geçtiğini ifade eden Rektör Şevli, “Bildiğiniz üzere Elazığ'da şiddetli bir deprem yaşadık. Van'da da hissettik. Van Başkale ve Manisa'da devam eden depremler mevcut. Maalesef ülkemiz çok sayıda fay hattının geçtiği özellikle bölgemiz Van Gölü Havzası ve çevresi tarihsel süreç içerisinde çok sayıda deprem görmüş bir bölgedir. Öncelikle deprem ve çığ afetlerinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Van YYÜ Senatosu olarak bir yardım kampanyası düzenledik ve AFAD Müdürlüğüne 20 bin TL teslim edeceğiz. Depremlerde zarar gören depremzedelere üniversitemiz öğretim görevlilerine, öğrencilerimize ve Van hemşehrilerimize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

“Ülkemiz bu konuda çok deneyimli ve güçlüdür”

Depremlerin dünyanın her yerinde ve her an olabilecek olaylar olduğuna dikkat çeken Şevli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim burada afet ve krizde nasıl mücadele edeceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Bugün Güvenlik Meslek Yüksek Okulumuz Afet ve Kriz Yönetimi ve Afet Bilinci adına güzel bir program yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz bu konuda çok deneyimli çok güçlü. Bu konuda AFAD ve Kızılay gibi güçlü kurumsal yapılar oluşturmuştur. Sivil savunma ekipleri oluşturmuş durumda. Belediyeler bu konuda hazırlıklı durumdadır. Van depremden sonra çok çabuk yaralarını sardı. Ülkemiz güçlüdür. Bizlerde destek olmak amacı ile yapı stokumuzu ve tedbirlerimizi almamız gerekir. Deprem bilincini okullarımızda çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Korkmamaları gerektiğini ama tedbirli olmaları gerektiğini de anlatmamız gerekiyor. Bu programda emeği geçen Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Esvet Akbaş'a, Deprem Araştırma ve Uygulama Müdürü Doç. Dr. Azat Sağlam'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Afet öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor”

Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esvet Akbaş ise dünya genelinde her yıl meydana gelen doğal afetlerin büyük çoğunluğunun meteorolojik kaynaklı afetler olduğunu belirterek, “Doğal afetleri çeşitlerinin önem sırası ve oluşturdukları yıkım oranı her ülkede farklılık göstermektedir. Ülkemizde en sık görülen meteorolojik afetler; dolu, sel, taşkın, orman yangınları, kuraklık, yıldırım, çığ, fırtına, şiddetli yağış ve rüzgardır. İlimizde ve bölgemizde birçok doğal afet meydana geliyor. Tüm bu doğal afetler can ve mal kaybına sebep olmakta, sosyal ve ticari yaşantıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu yaşadığımız kötü deneyimler sonucunda artık biliyoruz ki aslında afet öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor. Bu sebepten toplumda sürdürülebilir bir farkındalığın oluşturulması gereğine inanıyoruz” diye konuştu.

Program Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan'ın “Afetlerde kriz yönetimi” başlıklı sunumuyla devam etti.