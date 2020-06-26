VASKİ, abone güncelleme çalışmalarını sürdürüyor

Şehir merkezinde yapılaşmanın artmasıyla yeni abone ve su bağlantı ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor. Kent genelinde tüm mahallelerde abone tarama ve güncelleme işlemleri VASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Abdulcelil Bezci ve ekipleri tarafından yürütülüyor. Yapılan taramalarla adres güncelleme, sayaç tarama, kaçak kontrolü ve su kaybına neden olan yanlış bağlantılar da tespit edilirken, kaçak kullanımlara ise cezai işlem uygulanıyor.

VASKİ abone sistemini yeniden güncelleyip ileriye dönük büyük bir adım atıklarını belirten VASKİ Abone işleri Dairesi Başkanı Abdulcelil Bezci, “Tarama ve güncelleme çalışmalarımız kapsamında abonesi olmayan vatandaşların abonelikleri yapılarak sisteme dâhil ediliyor. Ayrıca su sayacı problemi olan vatandaşlarımızın su sayaçları test edilerek yeni sayaçlar ile değiştiriliyor. Kentimizin gelişmesiyle adreslerde değişiklikler yaşanmış ve birçok sokak ve cadde isimleri de değişmiştir. Bu çalışmayla bununda önüne geçilerek adres güncellemeleri yapıp sisteme yeni haliyle kayıt ediyoruz” dedi.

Yapılan bu çalışmalarla kayıp ve kaçak su kullanımını minimum seviyelere indirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bezci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çalışmaların en önemli amacı, kentimizdeki kayıp kaçak su kullanımının önüne geçmek. Suyu daha verimli kullanmaktır. Yine yaptığımız taramalarda tespit ettiğimizi kayıp kaçak su bağlantılarını kapatıyor ve bu bağlantıları yapan vatandaşlara gerekli adli ve idari cezalar uyguluyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticesinde ilimizde kayıp ve kaçak su kullanımını minimum seviyelere indirmeyi planlıyoruz.”