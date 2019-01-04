VASKİ, açık ihale usulüyle tasarruf sağlıyor

VASKİ'den yapılan açıklamada, mevcut hizmet araçları için “Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Sigortası) Poliçesi Yenileme Hizmet Alımı İşi”nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çerçevede 75 aracın sigortalarının yenilendiği ifade edilen açıklamada, “Kurumda tasarruf dönemini başlatan ve bunu titizlikle sürdüren VASKİ, hizmet araçlarının zorunlu trafik sigorta işlemlerini de gelecek zamlardan etkilenmeyecek şekilde gelen tekliflerle yeniletti.Kurumun şeffaflık ve tasarruf politikası gereğince doğrudan temin ihalelerini asgariye indirilerek, herkesin katılabileceği adil ve açık ihale usulü ile kurumun yararının gözetlenmesi hedefleniyor. Yapılan anlaşmaya göre kaza yapan araçlardan alınan ve yüzde 24'e kadar çıkan zam oranlarının VASKİ araçlarına uygulanmaması kararı da alındı” denildi.