VASKİ bayrama hazır

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda oluşabilecek aksamaları karşılamak ve anında çözmek üretmek için tüm tedbirleri aldı.

VASKİ'den yapılan açıklamada, ekiplerin seferber edilerek 24 saat esasına göre görevlendirmeler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm ilçelerde bayram tatili boyunca halka hizmetin aksamaması için gereken önlemler alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek. Bu arada VASKİ'nin şikâyet, dilek ve temenni hattı olarak hizmet veren ALO 185 hattında günün her saatinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Günde yaklaşık bin çağrının geldiği merkezde, alınan çağrılara anında cevap verilerek sorunların giderilmesi için yoğun gayret gösteriliyor. Bayram boyunca da 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan 185 hattında dönüşümlü olarak 14 personel görev yapıyor. Gelen çağrılar ekiplere yönlendirilerek sorunların çözümü hızlandırılıyor” denildi.