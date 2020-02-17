VASKİ, eğitim programlarıyla hizmette kaliteyi arttırıyor

VASKİ toplantı salonunda düzenlenen “Kurumsal Altyapı, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet” eğitim programına Plan Proje Dairesi Başkanı Harun Şahin ile ilgili birimlerin teknik personelleri katıldı. Eğitim Uzmanı Süleyman Turgut Yüzüak ve Kurumsal Uzman Şeyhmus Aba tarafından verilen eğitim seminerinde; ihaleye çıkan altyapı hizmetleri için metraj ve maliyet çıkarılması, yazılımdaki yenilikler ve yazılımın geliştirilmesi, yaklaşık maliyet çalışmaları, hakediş hazırlama ve bunlara bağlı diğer konular ile ilgili süreçler yazılım programlarında ayrıntılı olarak anlatıldı. Karşılaşılan sorunlar ve çözümleriyle yazılımın daha verimli kullanılması için de personeller önerilerini dile getirdi.

Toplantıda konular görsel materyallerle detaylı bir şekilde sunulurken, teknik personellerin ilgili konulardaki soruları da cevaplandırıldı.