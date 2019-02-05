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VASKİ ekibi, susuz kalan Mehmetçik için seferber oldu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, susuz kalan Mehmetçik için seferber oldu.


Gelen talep ve arıza ihbarlarını anında değerlendiren VASKİ ekipleri, programlı çalışmayla sıkıntıları bir bir gideriyor. VASKİ Güney Şube Müdürlüğüne, Gürpınar Topçu Değirmeni Karakolunda su arızası yaşandığı ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç'in direktifleriyle karakola doğru yola çıktı.


İlçe merkezine 90 kilometre uzaklıktaki karakola kepçelerin geç gideceği hesaplanarak, kamyonlarla gidildi. Zaman zaman kamyonların bile çıkmakta zorlandığı zorlu bir yolculuğun ardından ekipler arıza yerine ulaştı.


Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, karakolun su hattının donduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarla hat onarılarak karakola tekrar su verilmeye başlandı.


Aynı ekip, Gürpınar'ın Koç Mahallesi'nde de yaşanan su şebekesi tıkanıklığı için 4 kilometre yaya giderek arızayı giderdi.

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