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VASKİ ekibinden zorlu mesai

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen su arızası, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin ortak çalışmasıyla giderildi.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen su arızası, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin ortak çalışmasıyla giderildi.


VASKİ ekipleri, Erciş'in Velibey Yaylası'ndaki su şebekesinden hizmet alan Keklikova Mahallesi'ne su verilemediği ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Velibey Yaylası'na kepçeyle ulaşamayan ekiplerin yardımına Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Gelen dozerle metrelerce karın kapattığı yol açılarak arızaya ulaşılabildi. Yapılan hizmet dayanışmasıyla arıza giderilerek yeniden mahalleye su verilmeye başlandı.

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