VASKİ ekipleri gece gündüz mesaide

Yapılan çalışmaların bir an önce bitirilip vatandaşın hizmetine sunulması için gayret gösteren ekipler, yeni su ve kanalizasyon hat çekimi, arızaların onarımı ile ilgili mesai saatleri dışında da aynı çabayı göstermeyi sürdürüyor. Çatak ilçe merkezinde meydana gelen su arızasını gidermek için canla başla çalışan ekipler, ilçeyi susuz kalmaktan kurtardı.

Erciş'te de Işıklı su kaynağında çalışan ekipler, hatların değişimi için gece de mesai yaparak başarılı bir çalışmaya imza attılar.

Öte yandan, Van merkez mahallelerinde de altyapı hizmetlerini aralıksız sürdüren VASKİ ekipleri, 3 mahallede 232 metrelik ek kanalizasyon hattı yaparak bağlantılarını gerçekleştirdi.

Süphan Mahallesi Taziye Evi ile birlikte Akköprü ve Bostaniçi mahallesinde vatandaşların ilettiği kanalizasyon eksikliklerinin giderilmesi için yapılan çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı.

Süphan Mahallesi'ndeki taziye evinin kanalizasyon hattının bağlanmasından dolayı VASKİ'ye teşekkür eden mahalle halkı, “Bizi büyük bir sorundan kurtardılar. Taziye zamanlarında gelen yoğunluktan dolayı zorluklar yaşanıyordu. Ekipler, sorunu bildirmemizin ardından hemen gelerek çok kısa zamanda çözdüler, teşekkür ederiz” dediler.