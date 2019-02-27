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VASKİ ekipleri kar ve tipi dinlemiyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi dinlemeden arızalarının giderilmesi için büyük emek harcıyor.


Çaldıran ilçesinin Kaz Gölü mevkiinde arızalanan hattan dolayı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Arızanın haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Arızalanan 200'lük su borusunun değişimi için yoğun kar ve tipide harekete geçen ekipler, gece boyu çalışarak arızayı gidermeyi başardı. Tekrar su verilen Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi sakinleri, ekiplere minnettarlıklarını ifade ettiler.


Öte yandan, Gürpınar'ın Bozyigit Mahallesi'nde de hava yapan şebeke hattına vantuz takılması için çalışma başlatıldı. Su şebekesi hattında meydana gelen patlak onarıldı. Mahalleyi susuz bırakan arızanın giderilmesi için zamanla yarışan VASKİ ekipleri, mahallede gün boyu çalışmalarını sürdürdü.


Bozyiğit Mahallesi Muhtarı Adil Karakoç, “Bizim su sıkıntımızı gidererek bizleri büyük bir sorundan kurtardınız. VASKİ ekiplerinin gayretine ve emeğine teşekkür ederiz” dedi.

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