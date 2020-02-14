VASKİ ekipleri tam kadro karla mücadele seferberliğinde

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Van'da kapanan yolların açılmasına yönelik yoğun gayret gösteriliyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine il merkezi ve ilçelerde destek veriyor. Karın etkisini artırdığı anda ekiplerin karla mücadeleye hazır olması talimatı veren VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, tüm ilçelerde çalışan personel ve iş makinelerini teyakkuza geçirdi. Genel müdür yardımcıları koordinatörlüğünde daire başkanlıkları ekip ve araç desteği için harekete geçerek karla mücadeleye tam kadro katıldı.

VASKİ, kent merkezi ve ilçelerde tam kadro sahada görev yaparak yolların ve kaldırımların kardan temizlenmesine büyük katkı verdi. Karla mücadele için ekiplerin seferber edildiği kent merkezinde 12 kepçe, 10 kamyon ve 48 personelle karla mücadeleye destek verildi.

VASKİ ekipleri ilçelerin tümünde de yine karla mücadelede aktif çalışarak hizmetlerin aksamaması için desteğini sürdürüyor.