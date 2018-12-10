VASKİ ekiplerince kanalizasyon bacası değişimi

VASKİ ekipleri, bazen İran sınırında bir mahallenin sorununu giderirken bazen de il sınırında bulunan mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan Çelebebibağı Mahallesi'nde VASKİ'nin çalışmaları aralıksız devam ederken, yıllardır ihmal edilen hizmetler bir bir hayata geçiriliyor.

Edciş ilçesine bağlı Çelebibagi Mahallesi'nde zarar gören kanalizasyon bacalarının değişimi, ekipler tarafından gerçekleştirildi. Ekiplerin, zarar gören ve işlevini yitirmiş 7 adet baca değişimi büyük zorluklarla gerçekleştirildi.

İş makinelerinin eşliğinde yapılan baca değişimleri ile vatandaşların yıllardır şikâyette bulunduğu kanalizasyon sorunu da giderilmiş oldu. Devam eden çalışmaları değerlendiren vatandaşlar, her zaman ulaşarak sorunlarını ilettikleri ve çözüm üreten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş başta olmak üzere ekiplerin koordineli çalışmasında büyük emeği olan Erciş Şube Müdürü Nuri Çiftçi ile fedakâr ekiplere teşekkür ettiler.