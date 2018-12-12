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VASKİ ekiplerinin kar ve tipiyle mücadelesi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, büyük zorlukları göze alarak kar ve tipi dinlemeden bildirilen arızaları gidermek için yoğun gayret gösteriyor.


Kışın olumsuz şartlarında bile hizmetlerini aksatmayan VASKİ ekipleri, arazi araçlarının bile ulaşmakta güçlük çektiği bölgelere ulaşarak arızaları gidermeyi başarıyor. Erciş ilçesinin İmam Abdal Yaylası'ndaki arıza yerine ulaşmak için büyük çaba harcayan VASKİ ekipleri, yoğun kardan dolayı yolu aşamayınca devreye iş makinesi girdi. Kepçeler de kardan dolayı ilerleyemeyince, saatler süren uğraşılardan sonra zincir takılarak arıza yerine ulaşılabildi.


Erciş merkez ve TOKİ konutlarına su sağlayan isale hattındaki tıkanmayı gidermek için karlı yolları aşan ekipler, 2 günlük çalışma yaparak kaptaj ve çeşmelere ulaşıp sıkıntı giderildi. VASKİ Kuzey Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği mücadele ile tekrar suya kavuşan vatandaşlar, ekiplere verdikleri mücadele azminden dolayı teşekkür etti.

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