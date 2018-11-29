VASKİ ekiplerinin zorlu mücadelesi

Muradiye ilçesinin üç mahallesine su sağlayan şebekenin arızalandığı ihbarıyla yola çıkan VASKİ ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen kepçelerle açılan yoldan bölgeye ulaştı. Karlı yollardan geçen ekipler, yaklaşık 4 bin nüfuslu üç mahallenin sıkıntısının giderilmesi için zamanla yarıştı. Yoğun bir çalışmanın ardından zarar gören şebeke yenilenerek arıza giderildi. Bu çalışma ile günlerce susuz kalan Şehit Mehmetbey, Karaoğlan ve Fatih mahallelerine tekrar su verilmeye başlandı.

VASKİ'nin çalışmalarını takdir ettiklerini dile getiren mahalleliler, “Bizim için zahmet ve emek sarf ettiler. Zor bir mücadele ile kar kış dinlemeden arızayı gidererek bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardılar. Mahalle halkının su sıkıntısını giderilmesi için çalışan tüm ekiplere teşekkür ederiz” dediler.