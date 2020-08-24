VASKİ eskiyen ve paslanan su hatlarını yeniliyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi'nin su şebeke hattını yeniledi.

Vatandaşların sağlıklı bir içme suyuna kavuşması, arızalardan kaynaklı oluşan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla VASKİ'nin kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kurubaş Mahallesinde eskiyen, paslanan, sürekli olarak arızalanan ve vatandaşların sağlığına etki eden su şebekesi hattında çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile birlikte 600 metrelik eski su hattı sökülerek yerine yeni borulardan su hattı çekildi. Çalışmaların yapıldığı alana giden VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen ve İçme Suyu Daire Başkanı Rahmi Turgut burada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kent genelinde eskiyen ve sürekli olarak arızalanan su hatlarını değiştirdiklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Gezgen “Vatandaşların sağlıklı bir içme suyuna kavuşması adına VASKİ olarak 7/24 görev başındayız. Her gün yeni bir yerleşim yerini suyla buluştururken bugünde Kurubaş Mahallesinde eskiyen, paslanan su hatlarını yeni borularla değiştiriyoruz. Bu çalışmalar aynı hız ve kararlılıkla kent genelinde devam edecek. Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz bir su hattına kavuşması bizim birinci önceliğimizdir” dedi.

Su hatlarının değişmesinden dolayı Mahalle halkı VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.