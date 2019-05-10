VASKİ Genel Müdürü Demir, su kaynağını inceledi

Çalışanlarla da bir araya gelen Demir, VASKİ'ye bağlı tesislerdeki çalışmaları da kontrol ederek durum hakkında teknik ekiplerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Gürpınar ilçesinden Van'a içme suyu sağlayan Bejingir su kaynağına giden Demir, burada detaylı incelemelerde bulunarak, personellerden titizlikle çalışmalarını devam ettirmeleri konusunda talimat verdi. Beraberindeki heyet ile birlikte su kaynağında durum değerlendirmesi yapan VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir, “Van, kaynak suyu kullanan ender illerden biridir. Bejingir su kaynağımızı da iyi bir şekilde korumak zorundayız. Halkımızın sağlıklı su içmesi için yapılan çalışmalar kesintisiz devam edecektir” dedi.

Demir, Bejingir su kaynağındaki incelemelerinden sonra, su kaynağı alanına yapılan er meydanı ve mesire alanını da gezdi

İncelemelere Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mehmet Nuri Yavuz ve İçme Suyu Dairesi Başkanı Rahmi Akkol ve teknik ekip de katıldı.