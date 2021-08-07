VASKİ Genel Müdürü Kaplan, İspiris Dağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

Başkale ilçe merkezinde 2 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel ve su taşkınlarından dolayı ilçe merkez mahallelerini besleyen içme suyu isale hattının 7 kilometrelik kısmında meydana gelen arıza-onarım ve yeni hat döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 3 bin 800 rakımlı İspiris Dağı eteklerinde devam eden çalışma bölgesine giderek, yerinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki zorlu coğrafi şartlar nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından iş makineleriyle yol açım çalışmaları sürerken, VASKİ Genel Müdürü Kaplan, dere içinden gelen isale hattının yamaçlara çıkarılarak selden etkilenmeyecek şekilde yeniden yapılması talimatını verdi.

Daha sonra VASKİ Genel Müdürü Kaplan, arıza-onarım ve yeni hat döşeme çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiple birlikte yemek yiyerek, kendilerine kolaylıklar diledi.