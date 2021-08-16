VASKİ Genel Müdürü Kaplan ve mahalle muhtarları İspiriz Dağı'nda devam eden çalışmaları inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Başkale ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve su taşkınlarından dolayı 3 bin 800 rakımlı İspiriz Dağı eteklerinde arızalanan içme suyu isale hattındaki çalışmaları, arızadan en çok etkilenen Yeni Mahalle, Tepebaşı ve Hafiziye mahalleleri muhtarları ile birlikte devam çalışmaları yerinde inceleyerek, personellerle bir araya geldi. Sel ve su taşkınlarından dolayı zarar gören hattın onarım ve yeni hat döşeme çalışmaları sürerken, yeni çekilecek hattın, dere yatağından sırt bölgelere çıkarılarak selden etkilenmeyecek şekilde yapılması talimatını veren VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, zorlu arazi şartlarına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kısa sürede içerisinde açılan yolu kullanarak, mahalle muhtarlarıyla birlikte yeni hat güzergâhını gezdi.

“Çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak”

Burada kısa bir açıklama yapan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, çalışmanın birkaç güne kadar tamamlanacağını kaydederek, şunları belirtti: "Vatandaşlarımıza sağlıklı ve daha sağlam bir isale hattı yapıyoruz, bu yüzden bizlere sabır gösteren vatandaşlarımıza ve çalışmalarımızı destekleyen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.