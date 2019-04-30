İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir'e ‘hayırlı olsun' ziyareti

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Şeref Demir’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Şeref Demir'e ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.


Geçen hafta yeni görevine başlayan VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir'e sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, muhtarlar ve halkın her kesiminden yoğun ziyaretler sürüyor. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın da ziyaret ettiği Genel Müdür Şeref Demir, misafirlerine teşekkür etti.


Gelen ziyaretçiler de Genel Müdür Demir'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar dilediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.