VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir'e ‘hayırlı olsun' ziyareti

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Şeref Demir'e ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Geçen hafta yeni görevine başlayan VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir'e sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, muhtarlar ve halkın her kesiminden yoğun ziyaretler sürüyor. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın da ziyaret ettiği Genel Müdür Şeref Demir, misafirlerine teşekkür etti.

Gelen ziyaretçiler de Genel Müdür Demir'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar dilediler.